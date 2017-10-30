143 тыс. воронежцев вышли на общеобластной субботник

Воронеж, , 18:00 — REGNUM 240 тыс. воронежцев участвовали в месячнике по уборке и благоустройству территорий городских, сельских поселений и городских округов региона, который проходил со 2 октября. Итоги мероприятий подвели 30 октября на еженедельном рабочем совещании под председательством губернатора Алексея Гордеева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Ранее Алексей Гордеев обратился к жителям области с призывом принять активное участие в работах.

В рамках субботников в целом в порядок привели 13,2 тысячи га территорий, ликвидировали 1,4 тыс. несанкционированных свалок. Во время уборки задействовали 2,7 тысяч единиц техники.

В рамках месячника и Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» 28 октября состоялся общеобластной субботник, на который вышли 143,3 тысячи жителей региона.

Руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Алексей Карякин отметил, что, так как 2018 год является Годом особо охраняемых природных территорий, именно им было уделено особое внимание на прошедшем субботнике. Центральным мероприятием субботника стал проект по созданию на территории дендропарка Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова уникального для региона туэтума.

Работы по уборке прошли и в природном парке областного значения «Северный лес». При участии членов Воронежского отделения Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» были установлены шлагбаумы, ограничивающие несанкционированный въезд автотранспортных средств в парк. Традиционно, в уборке в «Северном лесу» активное участие приняли жители близлежащих домов и члены общественного экологического совета.

Также субботники прошли на территории Хоперского и Воронежского заповедников. В Ломовском природном ландшафтном парке высадили живую изгородь из более чем тысячи кустарников и нескольких десятков деревьев. На территории НИИ сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы имени В.В.Докучаева в Таловском районе провели расчистку несколько десятков гектар территорий, вывезли более 100 кубометров растительного и бытового мусора, посадили 300 саженцев древесных пород.

Подводя итоги двух месячников благоустройства — весеннего и осеннего — губернатор дал поручение поощрять лучшие муниципальные образования, поселения, многоквартирные дома, которые приняли наиболее активное участие в уборке территорий. Для победителей планируется выделять гранты. Алексей Гордеев также предложил ввести нормативы для управляющих организаций по уборке и содержанию территорий, которые они будут обязаны обеспечивать.