В Липецкой области собрано более 4 млн тонн сахарной свеклы

Липецк, , 17:52 — REGNUM С полей Липецкой области собрано более четырех миллионов тонн сахарной свеклы. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба областной администрации.

Уборка культуры завершена на 82% площадей региона. Всего захарной свеклой в 2017 году было засеяно 127,3 тыс. гектаров.

Более четверти всей свеклы в Липецкой области — 1,059 млн тонн — убрано в Добринском районе. Там урожайность составила 407 центнеров с гектара. Это больше среднего показателя по региону — 388,5 центнера с гектара. Самая высокая урожайность — в Чаплыгинском районе — 507 центнеров с гектара. На втором месте — Хлевенский район (481), на третьем — Добровский (447).

Шесть сахарных заводов на территории региона уже переработали более 2,4 млн тонн свеклы и получили 344 тыс. тонн сахара.

«Сегодня липецкие аграрии — в числе лучших в России по развитию свеклосахарного производства. Они сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры. На полях применяются самые современные научные разработки», — заявил глава региона Олег Королев.