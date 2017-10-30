«Нижегородскую ярмарку» продают по частям

Нижний Новгород, , 17:45 — REGNUM Администрация Нижнего Новгорода выставила на продажу 7,6% акций ВЗАО «Нижегородская ярмарка». Начальная цена пакета акция составляет 56,051 млн рублей.

В пакет входит 831 обыкновенная акция номиналом по 5 тыс. рублей каждая. Общее количество выпущенных акций составляет 10 705.

Шаг аукциона, который планируется провести 30 ноября 2017 года, составляет 2802,55 тыс. рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 22 ноября.

«Нижегородской ярмарке» принадлежит пять объектов недвижимости, включая главный ярмарочный дом, выставочный комплекс и гостиницу. Кроме того, ВЗАО на правах аренды принадлежит 8 земельных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о продаже пакета акций ВЗАО «Нижегородская ярмарка» было одобрено городской думой Нижнего Новгорода в феврале 2015 года.

Постановление администрации города о продаже акций было выпущено 30 декабря 2016 года.

Приоритетом при покупке акций будут обладать акционеры ВЗАО, среди которых правительство Нижегородской области, Сбербанк РФ и ООО «Управление имущественными комплексами».