Липецкая область превысила средние по стране показатели экономразвития

Липецк, , 17:39 — REGNUM Липецкая область в 2017 году превысила средние по России показатели роста промышленного производства, сельскохозяйственного производства, ввода жилья и розничной торговли. Глава региона Олег Королев 27 октября в городе Данкове провел заседание администрации, темой которого стали итоги социально-экономического развития с января по сентябрь 2017 года.

На заседании обсуждались итоги социально-экономического развития Липецкой области за девять месяцев. С основным докладом выступил заместитель главы администрации региона Андрей Козодеров.

Итоги девяти месяцев 2017 года говорят о положительной динамике социально-экономического развития области, сообщил Козодеров. Индекс промышленного производства составил 102,9% (средний показатель по РФ — 101,8%), сельского хозяйства — 109,2% (РФ — 103,8%), инвестиций — около 103%, ввод жилья — 112% (РФ — 93,6%), оборот розничной торговли — 101,1% (РФ — 100,5%).

Среднемесячная заработная плата липчан, согласно данным обладминистрации, увеличилась на 7,3% (РФ — на 6,8%), прирост доходов населения составил 100,7% (РФ — 103,1%), уровень безработицы — 0,4% (РФ — 1%). Индекс потребительских цен зафиксирован на уровне 101,7% (РФ — 101,7%).

В 2017 году международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Липецкой области в иностранной и национальной валюте с уровня «BB» до «BB+», назвав регион «стабильным». Присвоенные кредитные рейтинги поддерживаются высокими показателями ликвидности области и взвешенным управлением финансами и долгом.

Промышленность области демонстрирует темпы роста выше среднероссийских. Индекс промышленного производства составил 102,9%, (РФ — 101,8%). За девять месяцев было отгружено промышленной продукции на сумму 479 млрд рублей, рост к соответствующему периоду 2016 года составил 107,3%. До конца 2017 года объем отгруженной продукции составит 650 млрд рублей с ростом 107%.

«Регион сегодня динамично развивается. Однако это не повод останавливаться на достигнутом. Нужно соответствовать вызовам времени и прорабатывать все новые механизмы наращивания темпов роста экономики», — сказал Олег Королев на совещании.