Симферопольских сирот обеспечили новым аварийным жильем

Симферополь, , 17:06 — REGNUM Застройщик, сдавший более полугода назад в Симферополе новый, но некачественный дом, часть квартир которого власти вручили крымским детям-сиротам, уже начал исправлять многочисленные нарушения и недоделки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила первый заместитель главы администрации крымской столицы Ирина Бойко.

«По поручению главы администрации города сейчас с подрядчиком проводится совместная работа по этому поводу. Мы вырабатываем решение. Он не самоустранился и уже приступил к исправлению существующих проблем», — пояснила первый заместитель главы администрации Ирина Бойко.

По поводу сроков и масштабов ремонтных работ в администрации пока не сообщают.

Напомним, в марте 2017 года администрация крымской столицы приобрела для детей-сирот девять квартир в упомянутом многоквартирном доме.

«На сегодняшний день в Симферополе 207 детей-сирот стоят в очереди на жильё. В этом году мы получили деньги на закупку ещё семи квартир, которые постараемся дофинансировать. Кроме того, планируется построить 180-квартирный дом для детей-сирот, который будет проектироваться из однокомнатных квартир. Я думаю, что к 2020 году мы сможем избежать очереди», — заявил тогдашний градоначальник Геннадий Бахарев.

Тогда же генподрядчик строительной компании «Аркада Крым» Алексей Драгоненко сам обращал внимание, что общая стоимость выделенных квартир составляет — 7,7 млн рублей в рамках ФЦП.

«Дети-сироты получили квартиры в районе улицы Трубаченко. Сами квартиры с полной отделкой, плитой, котлом и натяжными потолками. Единственное, мебель жильцам купить надо», — с гордостью отмечал господин Драгоненко.

Однако, как показало время, застройщик провёл строительные работы с многочисленными нарушениями норм и правил. Неделю назад после выездного совещания, организованного после многочисленных жалоб жильцов дома, чиновники наконец-то узнали, что квартиры новостройки в буквальном смысле рассыпаются на части: на стенах трещины, плесень, неработающий лифт и многие другие бытовые неурядицы.

«Мы осмотрели все помещения, независимо от расположения квартир на этаже и везде невооруженным глазом видны нарушения технологии ведения строительных и отделочных работ. Результат халатности подрядной организации — это беспокойство и постоянный стресс для наших горожан, они в буквальном смысле видят, как стены их квартир «трещат по швам», — констатировала Ирина Бойко.

По информации пресс-службы министерства образования, науки и молодежи РК, в 2017 году в Крыму планируется покупка жилья ещё для 42 детей-сирот.