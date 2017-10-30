Дополнительный павильон для досмотра пассажиров установят в Самаре

Самара, , 16:56 — REGNUM В Самаре установят дополнительный досмотровый павильон к Чемпионату мира по футболу. Как сообщили ИА REGNUM в Куйбышевском отделении «РЖД», на входах в вокзалы будут установлены дополнительные металлодетекторы и рентгеновское оборудование для индивидуального досмотра пассажиров, ручной клади и багажа.

«Будет привлечен дополнительный персонал к процедуре досмотра, чтобы увеличить пропускную способность вокзальных комплексов. Все сотрудники проходят специальное дополнительное обучение, в том числе по правилам реагирования на нештатные ситуации, работе с группами болельщиков и так далее. Также будут обновлены технические средства транспортной безопасности на зданиях вокзалов, в тоннелях и переходах», — пояснили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение чемпионата мира по футболу в России запланировано в 11 городах. В транспортном обеспечении будет задействован 31 железнодорожный вокзал. К приему гостей чемпионата предусмотрено строительство 10 дополнительных досмотровых павильонов на вокзалах в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Саранске, Екатеринбурге, Волгограде и Самаре.