Проверено: на «Протон-М» возвращают воронежские двигатели

Воронеж, , 16:46 — REGNUM Очередную партию двигателей для второй ступени ракеты-носителя «Протон-М» отправит Воронежский механический завод в Москву 31 октября. Двигатели для третьей ступени ракеты-носителя предприятие отправит 9 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воронежского завода.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале этого года Роскосмос отозвал на проверку все двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М», собранные на Воронежском механическом заводе.

Поводом стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. При анализе выяснилось, что при производстве ракет-носителей «Протон-М» вместо штатного использовался другой припой.

В январе же с поста директора Воронежского мехзавода был уволен Иван Коптев — по собственному желанию «в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции». Предприятие возглавил Игорь Молчалин.

В марте было объявлено, что на Воронежский мехзавод для проверки и ремонта отправят 71 двигатель второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М».

По данным пресс-службы ВМЗ на 30 октября, 31 октября состоится отправка из Воронежа в Москву очередной партии двигателей для второй ступени ракеты-носителя, 9 ноября — для третьей ступени «Протон-М». Еще 19 двигателей осталось проверить.

Также же проверены и отправлены заказчикам 10 двигателей (11Д55) для РН семейства «Союз», шесть находятся на перепроверке. Параллельно отправлено 10 новых двигателей для РН «Союз».

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Работы по проверке и доработке двигателей для ракет-носителей идут в соответствии с графиком. В этом году уже состоялись пуски 11 ракет-носителей — четыре «Протона» и семь «Союзов», добавили в пресс-службе.

Отметим, Воронежский механический завод специализируется на производстве ракетных двигателей на жидком топливе для РН «Союз», «Союз-2», «Протон-М», а также транспортно-грузовых кораблей «Прогресс-МС» и транспортно-пилотируемых кораблей серии «Союз-МС». На предприятии работают 4 тыс. 865 человек.

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