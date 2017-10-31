Воронеж задыхается в пробках, а решения проблемы — одно хуже другого

Воронеж, , 04:18 — REGNUM Октябрь стал рекордным месяцем для Воронежа по уровню дорожных пробок. Уровень 7−8 баллов уже стал привычным явлением, а заторы с 9−10 баллов уже тоже фиксировались на улицах города. Почему, несмотря на явное наличие проблемы, город продолжает задыхаться в пробах, пишет редактор ИА REGNUM Зоя Емельянова.

Система подземных парковок обсуждалась неоднократно, о возможном строительстве пяти таких паркингов власти говорили еще в 2013 году, — однако реализовать удалось пока только проекты по Центральным рынком, на улице Кирова и на проспекте Революции, причем исключительно за счет частных инвестиций. Сильно ситуация не изменилась, что примечательно, воронежцы предпочитают пользоваться не специально оборудованными паркингами, а ставить машину по-старинке, на обочине. Сужая проезжую часть еще больше и мешая проезду и личного, и общественного транспорта. Уже совсем скоро в городе появятся наземные платные парковки, что, как предполагается, должно подтолкнуть воронежцев пользоваться подземными стоянками. Стоить наземные будут те же 40 руб/час, как и подземные, с одним существенным нюансом: они не предусматривают создания новых парковочных мест, плата будет взиматься за право поставить машину на уже существующих местах.

Что же касается строительства развязок, планы об этом строятся уже давно, но окружены сомнениями. Главным образом, по причине нехватки финансирования. При этом город растет, на окраинах появляются жилые комплексы, где неразвита не только социальная инфраструктура, но и не учет вопрос с дорогами.

Каким способом власти Воронежа все-таки намерены решить проблему и почему он наиболее затратный, читайте в статье: Паралич дорог: есть ли спасение от пробок?

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