Нефть окажется на грани в начале 2018 года

Москва, , 16:29 — REGNUM Нефтяные котировки в ближайшем будущем будут находится на высоких уровнях, но ждать резкого роста стоимости сырья не стоит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

«По нашим прогнозам, рост цен на нефть продолжится, однако ожидать, что в ближайшее время цены закрепятся над отметкой 61 доллар за баррель, мы бы не стали», — заявил Деев.

По его словам, нефть будет консолидироваться в коридоре 58,5−60,5 долларов за баррель на фоне сезонных факторов и заявлений представителей Саудовской Аравии. Впрочем, это процесс продлится недолго.

«Уже в начале 2018 года спрос незначительно сократится, в то время как предложение на рынке может вырасти, что опять вернёт нас к ситуации, когда рынок балансирует на грани», — уверен Деев.

Цены нефти марки Brent начали резко расти накануне и к 30 октября превысили отметку в 60 долларов за баррель. На рост стоимости сырья повлияли заявления Саудовской Аравии о продлении сроков соглашения стран ОПЕК и других нефтедобытчиков по сокращению добычи нефти. Окончательное решение нефтеэкспортеры примут 30 ноября на встрече в Вене.

Между тем, как отмечает Деев, российская валюта пока использует сложившуюся ситуацию на рынке сырья в свою пользу.

«Российская валюта чувствует себя более чем уверено, учитывая, что курс рубля уже на так сильно реагирует на ситуацию на рынке нефти, а растущий приток капитала в рынок облигаций федерального займа позволяет российскому валютному рынку избежать ситуации с дефицитом долларовой ликвидности», — считает Деев.