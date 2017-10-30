В Севастополе планируют транспортную реформу

Севастополь, , 15:44 — REGNUM Правительство Севастополя готовит проект реформирования маршрутной сети общественного транспорта. Ожидается сокращение количества и протяженности маршрутов, уменьшится количество автобусов на линии. Об этом на аппаратном совещании в правительстве 30 октября заявил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Игорь Титов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он сообщил, что правительством разработан документ планирования регулярных перевозок до 2020 года, который ориентирован на перевод коммерческих маршрутов на регулируемые тарифы, отмену дублирующих маршрутов общественного транспорта.

«Из имеющихся 160 маршрутов останутся 102, планируется сокращение общего количества транспортных средств: с 1,5 тысячи до 960 — при условии замены автобусов малой вместимости на автобусы средней вместимости. Сократится протяженность всех маршрутов при увеличении протяженности всей сети на несколько десятков километров», — сообщил Титов.

По его информации, реформа обусловлена, в том, числе, избытком транспорта на улицах Севастополя и нагрузкой на дорожную сеть. Кроме того, почти половина автотранспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, имеет срок эксплуатации больше 10−15 лет и требует обновления. В рамках программы некоммерческого лизинга Севастополь получил 193 новых автобусов и троллейбусов, расширение транспортного парка планируется и в дальнейшем: на 100 единиц ежегодно.

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По данным чиновника, оптимизация вызвана также сезонной неравномерностью пассажиропотока. Так, на 143 маршрутах в летний сезон ежедневно перемещаются около 400 тыс. человек (фактически — численность населения Севастополя), в другие периоды пассажироперевозки падают вдвое.

Ранее сообщалось, что до 1 мая 2018 года все действующие маршруты, включая коммерческие маршрутки, будут переведены на регулируемый тариф. К перевозчикам установят требования наличия валидатора, учтут установку системы ГЛОНАСС, возраст автопарка и другое.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Севастополя разработало новую планировку улично-дорожной сети города, которая потребует изъятия двух тысяч земельных участков из собственности физических и юридических лиц. Основным обоснованием проекта также называлась чрезмерная транспортная нагрузка и увеличение на 30% количества автомобилей на улицах Севастополя.

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