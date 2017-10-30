Кузнецова предложила привлечь родителей к контролю за питанием в детсадах

Петропавловск-Камчатский, , 15:34 — REGNUM Контроль за качеством питания в дошкольных учреждениях, в том числе коммерческих, можно осуществлять с помощью родителей, с такой инициативой выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова в ходе круглого стола «Вопросы обеспечения доступности и качества питания в детских учреждениях Камчатского края» сегодня, 30 октября, в ходе рабочей поездки в Петропавловск-Камчатский.

Кузнецова напомнила, что аппаратом уполномоченного проводится мониторинг доступности питания в детских учреждениях. «В регионах России есть как общие проблемы, так и сложности, характерные только для определённого круга субъектов федерации. Камчатский край — особенный регион с точки зрения удалённости и самого полуострова, и населенных пунктов внутри него. Особенными являются и климатические условия. Это значит, что и с обеспечением питанием детских учреждений вы сталкиваетесь с особенными проблемами: иная доступность продуктов, иная структура сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, иная стоимость и отдельных категорий продуктов питания, и доставки этих продуктов до потребителя. Такие проблемы характерны для ряда регионов, но именно на вашем примере мне хотелось бы понять, как они решаются и что можно сделать для того, чтобы решались ещё более эффективно. Интересны также практики, которые можно тиражировать и в других, схожих по своим условиям, регионах», — передает пресс-служба детского омбудсмена.

В ходе круглого стола омбудсмен также сообщила, что накануне посетила школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями и для детей-сирот, коррекционную и общеобразовательную школы, и везде обратила внимание на организацию питания. Уполномоченный также выслушала представителей контролирующих органов, которые следят за качеством и доступностью питания в детских учреждениях. Среди позитивных моментов в системе отмечены обеспечение всех образовательных учреждений горячим питанием, возмещение наценки за счёт местных бюджетов (100% для льготных категорий, от 30 до 50% для питающихся за счёт родителей). Как отмечает РАПСИ, в настоящее время в Камчатском крае реализуется программа по комплексной модернизации школьных столовых, удовлетворённость питанием самими школьниками составляет более 80%.

Кузнецова отметила положительный эффект от системы централизованных закупок, которая введена в городе Петропавловске-Камчатском: закупки проводятся сразу для 36 учреждений, что позволяет на ранней стадии отсечь потенциальных недобросовестных поставщиков и снизить стоимость конечного продукта. При этом омбудсмен обратила внимание и на ряд проблем, существующих в регионе в сфере детского питания: длительные сроки поставки, относительно высокая стоимость продукции местных производителей по сравнению с ценами поставщиков с материка. Уполномоченный предложила расширить контроль за качеством питания в дошкольных учреждениях, в том числе коммерческих, подключив к этому процессу самих родителей. Ряд высказанных в ходе круглого стола предложений и передовых разработок будут изложены Кузнецовой профильной рабочей группе Государственной думы РФ.