В Пензе жильцы трёх домов переплатили за «одностороннее повышение» 620 тыс

Пенза, , 15:26 — REGNUM В Пензе произведены перерасчеты за квартплату жителям трех домов на сумму 620,3 тыс. рублей. Как сообщили ИА REGNUM в региональной Госжилстройтехинспекции, денежные средства возвращены жителям.

По предписаниям ведомства, жителям многоквартирных домов, расположенных в Пензе на проспекте Строителей, 134 и проспекте Победы, 17, вернули переплату в размере 190,9 тыс. рублей. Эти деньги не подозревающие подвоха граждане заплатили за «одностороннее повышение платы на коэффициент инфляции».

Жители Пензы, проживающие в многоквартирном доме №11 на улице 9 января, переплатили за отопление 429,4 тыс. рублей.

«Госжилстройтехинспекцией продолжается проверка исполнения предписаний, выданных в адрес управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и находящихся на контроле», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по заявлению правительства России, тарифы на коммунальные услуги в текущем году вырастут в среднем на 4% — не выше уровня инфляции в стране, которая по оценкам властей «упадет до исторического минимума». При этом, речь идет только о платежах за коммунальные услуги. Напомним, цены на жилищные услуги, как, например, содержание и ремонт жилого помещения, госрегулированию не подлежат.