Проблемы освещения в Волгограде хотят решить за счёт концессионера

Волгоград, , 15:06 — REGNUM Объекты наружного освещения Волгограда, находящиеся в настоящее время в муниципальной собственности, отдадут частной компании. Именно таким способом местные власти намерены решить многолетнюю проблему с нехваткой освещения в городе-герое: на сегодня износ сетей достиг 65−70%, а процент освещенности города не дотягивает и до 80%, передаёт ИА REGNUM 30 октября.

Решение уже принято. Предложение администрации Волгограда депутаты городской думы поддержали большинством голосов на сегодняшнем заседании законодательного органа. Ранее его одобрили члены комитета гордумы по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству, а также Контрольно-счетная палата.

Читайте также: Концессия подбирается к элетросетевому хозяйству Волгограда

Как было отмечено, для полноценного освещения городских улиц необходимо оборудовать более 10 тысяч светоточек и модернизировать десятки километров существующих сетей. А денег на эти цели ни у муниципального предприятия «Волгоградгорсвет», ни у городского бюджета нет. Поэтому, по мнению парламентариев, комплексно решить проблему позволит муниципально-частное партнерство.

Ранее по теме: Горводоканалу Волгограда определили концессионера на ближайшие 30 лет

Участие в предстоящем конкурсе на заключение концессионного соглашения сроком на 15 лет уже готов принять ряд крупных предприятий. Только в первые четыре года в рамках реализации инвестсоглашения в развитие системы уличного освещения города должно быть вложено свыше 1 млрд рублей. Это, как отметила руководитель департамента муниципального имущества Ирина Кондратенко, даст возможность в сжатые сроки проложить новые сети, в том числе в отдаленных поселках.

Что касается МУП «Волгоградгорсвета», функции которого в последние годы, по сути, свелись к поддержанию текущего состояния сетей уличного освещения, иными словами, к замене лампочек, то было решено не ликвидировать предприятие. Оно продолжит свою деятельность: на него будут возложены вопросы по модернизации и обслуживанию светофорных объектов, а также содержание выявляемых бесхозяйных сетей до момента передачи их на обслуживание.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Волгограде в концессию на 30 лет уже отданы тепловые сети и сети водоснабжения и канализации. Совпадение или нет, но в тот же 2016 году тарифы на услуги ЖКХ в Волгоградском регионе вместо установленного федеральным правительством порога в 4,2% выросли на 9,8%.

Читайте ранее в этом сюжете: «Водоканалу» Волгограда увеличили срок концессии