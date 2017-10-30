Мэрия Ярославля возьмет 100 млн в долг, чтобы рассчитаться с долгами

Ярославль, , 14:58 — REGNUM Мэрия Ярославля привлечет в 2017 году 100 млн рублей дополнительных кредитов на неотложные выплаты. Об этом на заседании постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике сообщил заместитель мэра — директор департамента финансов Андрей Данц.

«Мэром Ярославля принято решение о привлечении дополнительно 100 млн рублей для погашения кредиторской задолженности. Это нужно, чтобы показать динамику погашения долгов. Средства пойдут департаменту городского хозяйства за ремонт дорог, на субсидию транспортным предприятиям и выплаты в фонд капитального ремонта», — сказал заместитель мэра Ярославля Андрей Данц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задолженность мэрии Ярославля перед региональным фондом капремонта за муниципальное жилье достигла 103 млн рублей, что стало поводом для представления прокуратуры в адрес мэрии. О тяжелом финансовом состоянии городских транспортных предприятий тоже сообщалось не раз. Кроме того, городские власти не в состоянии рассчитаться перед предпринимателями, выполнявшим работы по городскому заказу в разных сферах. Впрочем, дополнительно привлеченных денег не хватит на то, чтобы полностью рассчитаться ни с фондом капремонта, ни с подрядчиками.

Как сообщил Андрей Данц, к концу года муниципальный долг Ярославля составит 6,6 млрд рублей, в то время как собственные доходы городского бюджета составляют в 2017 году около 7 млрд рублей.