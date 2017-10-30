Реконструкция стадиона «Зенит» в Пензе: на переделку нет времени

Пенза, , 14:41 — REGNUM Реконструкция стадиона «Зенит» завершается, работы ведутся в соответствии с графиком. Об этом заявил глава Пензы Виктор Кувайцев, передает ИА REGNUM.

«Остались последние штрихи. Мы должны на этом этапе усилить контроль за качеством выполняемых работ, времени что-то переделывать у нас не будет», — отметил он.

По его словам, на сегодняшний день скорректированы объемы работ, которые нужно выполнить к конкретным срокам, названы ответственные лица, которые персонально курируют каждый свое направление.

Напомним, реконструкция «Зенита» поводится в соответствии с требованиями FIFA и рекомендациями Минспорта РФ. На стадионе во время чемпионата мира по футболу-2018 будут тренироваться команды — участницы сотязаний. Общая стоимость работ составляет около 235 млн рублей, из них 98 млн были выделены федеральным центром это весной. Как пояснил вице-губернатор Валерий Савин, это позволило ускорить ход работ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по проекту реконструкции стадиона «Зенит» проведены демонтажные работы, работы по устройству сетей наружного электроснабжения, газопровода, дождевой канализации, фундаментов под мачты освещения, фундаментов под трибуну, навесы, скамейки запасных. Кроме того, устанавлена монолитная плита фундаментов под административно-бытовое здание, монолитного каркаса административного здания, идет устройство трибун, подготовлено основание поля с натуральным покрытием.

Городские власти отвечают за ремонт улично-дорожной сети по маршруту следования спортивных команд на тренировочную базу «Зенита».