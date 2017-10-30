В Новгородской области приняли «молочный закон» для будущего кластера

Великий Новгород, , 14:36 — REGNUM Новый областной закон «О молочном животноводстве», принятый Новгородской областной думой, должен повысить эффективность привлечения инвестиций в молочное животноводство региона. Как сообщили ИА REGNUM в департаменте сельского хозяйства, все льготы, предусмотренные для сельскохозяйственных организаций, будут распространены и на товаропроизводителей, осуществляющих на территории области производство молока, а также реализующих инвестиционные проекты в сфере молочного животноводства.

По словам вице-губернатора Тимофея Гусева, Новгородская область стала пионером среди других регионов в этом направлении. Для развития производства молока в регионе в 2019 году планируется создать молочный кластер. До этого в Новгородской области намерены построить три крупные молочные фермы.

В Чудовском районе завершается строительство молочно-товарной фермы на 800 коров, что позволит уже в 2019 году дополнительно получить свыше 7 тыс. тонн молока. ООО «Белгранкорм-Великий Новгород» приступило к реализации проекта по строительству молочно-товарной фермы на 400 голов в Крестецком районе. На прединвестиционной стадии — проект ООО «Северо-Западный агропромышленный холдинг» по строительству молочно-товарной фермы на 2400 голов в Волотовском районе. По расчётам новгородских властей, появление этих трёх ферм уменьшит дефицит молока в области на 20%.

Планируется, что создание кластера позволит выйти к 2021 году на поголовье в 32 тыс. животных, что больше нынешнего в два раза. К 2025 году в два раза должно увеличится производство молока.

Напомним, что в настоящее время производством молока в Новгородской области занимаются 54 сельскохозяйственные организации и 112 крестьянско-фермерских хозяйств. По данным на 1 октября 2017 года, в хозяйствах всех категорий произведено 58,8 тыс. тонн молока. Наибольший удельный вес приходится на сельскохозяйственные организации — 58,5%. Крестьянские фермерские хозяйства производят 9,6%, хозяйства населения — 31,9% от общего производства молока.

В 2016 году в Новгородской области впервые за 14 лет удалось остановить снижение производства молока.