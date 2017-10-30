Мирзиёев: «Проектом «Tashkent City» мы заявим о себе мировому сообществу»

Ташкент, , 14:22 — REGNUM Проектом «Tashkent City» Узбекистан предъявит себя миру как современную и прогрессивную страну, заявил глава республики Шавкат Мирзиёев, сообщает «Газета.uz».

По его словам, строительство международного делового центра «Tashkent City» в столице Узбекистана станет «историей».

"Tashkent City — это объект, которым мы должны заявить о себе мировому сообществу», — считает президент Узбекистана.

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Директор «Tashkent City» Джахонгир Аркытходжаев отметил, что деловой центр будет строиться различными компаниями — как узбекистанскими, так и зарубежными, в том числе и немецкими. Центр будет построен к концу 2021 года в два этапа; первый этап завершится в мае 2020 года, второй — в конце 2021 года.

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«Tashkent City» представляет из себя территорию площадью 80 га, на которой будут расположены различные объекты: жилые дома, бизнес-центры, торгово-развлекательные комплексы, парки и искусственное озеро размером 2 га. В рамках проекта будут обновлены некоторые улицы столицы Узбекистана.

Основной план проекта представила турецкая фирма «Tabanlıoğlu Architects».

Напомним, решение о строительстве «Tashkent City» было принято еще в конце 2016 года. По словам Мирзиёева, на строительство комплекса будет потрачен $1 млрд.

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