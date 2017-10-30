Мусор под учёт: в Астрахани посчитают объёмы отходов

Астрахань, , 14:09 — REGNUM В Астраханской области замеряют отходы. Это позволит рассчитать необходимое количество контейнеров на площадках и избежать перенакопления мусора. Как уточнили ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 30 октября, работа по проведению замеров образования твёрдых коммунальных отходов от населения проводится на территории всех муниципалитетов.

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Этим в течение недели будет заниматься рабочая группа, в состав которой входят представители власти, общественных организаций, депутатов, управляющих компаний, регионального оператора. В Астрахани таких точек, где производятся замеры — 12. Это и контейнерные площадки в частном секторе, и стационарные контейнеры на открытых площадках, и выкатные контейнеры в многоквартирных домах. Плотность отходов установят с помощью специальных весов, закупленных компанией «ЭкоЦентр». Добавим, что измерительные процедуры проводятся в том числе и для крупногабаритных отходов.

Затем специалисты приступят к инвентаризации контейнерных площадок. Все проводимые мероприятия, заверили чиновники, позволят выработать и упорядочить схему взаимодействия регионального оператора с управляющими компаниями.

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Мусорная проблема в Астраханской области, обострившаяся до критической весной 2017 года, понемногу решается. Однако, как отметил на недавнем совещании региональный прокурор Александр Лычагин, на сегодня проектных мощностей полигонов для размещения твердых коммунальных отходов уже не хватает. Это приводит к образованию стихийных свалок и, как следствие, к порче плодородного слоя почвы, массовым загораниям на объектах хранения.

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Добавим, что за 2017 год на территории Астраханской области сотрудниками прокуратуры было выявлено более двух тысяч нарушений экологического законодательства, за которые почти 400 нарушителей понесли дисциплинарное и административное наказание, было возбуждено 13 уголовных дел. В результате принятых прокурорами мер реагирования были ликвидированы свыше 500 свалок мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, новый мусорный полигон в Астраханской области планируется ввести в эксплуатацию уже к середине 2018 года. Проектированием объекта для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов занимается компания «ЭкоЦентр», начавшая выполнять функции регионального оператора с 1 июля 2017 года. В настоящее время компания ведёт переговоры по выкупу полигона бывшего оператора, расположенного в селе Рассвет Наримановского района.

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