Музей Пушкина в Большом Болдине: Минкульту не нужен, району не по карману

Нижний Новгород, , 13:51 — REGNUM В музее-заповеднике в Большом Болдине (Нижегородская область) может быть создан тематический парк развлечений по мотивам произведений А.С. Пушкина. Об этом заявил депутат Заксобрания Александр Ефремцев во время выездного заседания Клуба парламентских журналистов, прошедшего в Большеболдинском районе.

Кроме того, планируется реконструкция имеющихся туристических объектов, например, развитие научно-культурного пушкинского центра и превращение его в центр изучения русского языка. Но пока это все в весьма отдаленной перспективе.

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Так же как и возможное создание на базе всего района историко-культурного и туристического центра всероссийского уровня.

Упирается всё конечно же в деньги. У муниципалитета их нет, областное правительство на свой баланс музей-заповедник пока не вернуло. Одна надежда — на инвестора, который вдруг захочет вкладывать средства развитие музея, а вместе с ним и района. По мнению Ефремцева, заниматься созданием условий для привлечения инвесторов должны областное правительство и региональное Заксобрание.

Пока же туристам, приезжающим в музей-заповедник своим ходом, иногда даже поесть нормально негде. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, во время поездки в Большое Болдино удалось найти всего два приличных кафе — в одном из них отмечали свадьбу, во втором шли поминки.

Тем временем вновь встал вопрос о возвращении музей-заповедника в областную собственность. В начале 2014 года музей передали муниципалитету. Тогда же министерство культуры РФ заявило о том, что с 2015 года музею будет придан федеральный статус. Глава министерства Владимир Мединский тогда заявлял, музей должен стать одним из общенациональных центров культуры, просвещения, школьного образования и культурно-познавательного туризма, широко известным в России и во всем мире.

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За минувшие после этого четыре года никаких изменений в статусе музея так и не произошло. И вот теперь, как сообщает НИА «Нижний Новгород», музей-заповедник возвращают в областную собственность.

По словам директора музея Нины Жирковой, муниципальный уровень для такого музея — это блокада, за прошедшие почти четыре года он пережил не лучшие времена.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Нижегородской области с 1 января 2014 года передало на муниципальный уровень ряда государственных учреждений культуры, среди которых оказался и музей-заповедник им. А.С. Пушкина в Большом Болдине.

В то время сами чиновники сочли это вполне логичным решением, поскольку «речь идет не о сбрасывании ответственности, а об изменении юридического статуса и передаче материальной базы музеев, состояние которых в последние годы было заметно улучшено за счет областного бюджета».

Кроме того, в областном правительстве решили разделить ответственность за передачу музеев МСУ с депутатами, которые «неоднократно сетовали на недостаточное количество музеев, находящихся под контролем муниципалитета».

В свою очередь директор музея-заповедника Юрий Жулин уже в 2013 году заявлял, что финансирование музеев, передаваемых нижегородским правительством с государственного уровня на муниципальный, будет зависеть от объема субсидий, выделяемых на эти цели региональным бюджетом. Собственных средств у района на содержание музея просто нет. Областные чиновники обещали выделять финансирование в полном объеме в виде субсидий.

В отличие от чиновников, представители общественности с тревогой встретили новости о передаче музеев на муниципальный уровень.

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Мнение чиновника: передача нижегородских музеев на муниципальный уровень — вполне логичное решение

В попытке «докричаться до самого верха» ряд деятелей культуры и науки опубликовали открытое письмо, в котором выразили свою крайнюю озабоченность судьбой музея-заповедника и выразили уверенность в том, что муниципальные власти не смогут содержать такой объект мирового культурного значения.