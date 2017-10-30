В Россию хотели ввезти более 20 тонн незаконной продукции

Оренбург, , 13:48 — REGNUM Россельхозндзор и УГИБДД УМВД России по Оренбургской области с 25 по 29 октября при въезде в Соль-Илецк пресекли незаконный ввоз продукции высокого фитосанитарного риска из Казахстана. Об этом сообщает ПУ ФСБ РФ по Оренбургской области.

На территорию России намеревались ввезти 0,5 тонн свежих томатов, 1 тонну свежих огурцов и 0,6 тонн риса.

В ходе документарного контроля продукции обнаружилось, что партия крупы перевозилась без маркировки и документов страны-экспортера, удостоверяющих качество и безопасность продукта. Также отсутствовала информация о пестицидах, применяемых при выращивании и хранении, а также о наличии ГМО в продукции.

Кроме того, правоохранители обнаружили незаконный ввоз более 18 тонн сухофруктов из Таджикистана. Продукция не имела фитосанитарного сертификата.

Овощи должны были реализовать в Оренбурге, а рис и сухофрукты — в Москве.

По фактам незаконного ввоза на территорию РФ возбуждены дела об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ. Автомобили, которые незаконно ввозили продукцию, вернули в Казахстан.

Всего с начала 2017 года Россельхознадзор возвратил 202 транспортных средства с подкарантинной продукцией более 2 289 тонны из-за нарушений законодательства в области карантина растений.

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