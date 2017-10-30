В Севастополе без отопления остались жители 51 дома

Севастополь, , 13:41 — REGNUM В период объявленного штормового предупреждения и понижения температуры, 51 жилой дом в Севастополе остаётся без отопления. Об этом говорилось на аппаратном совещании в правительстве 30 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«По состоянию на 30 октября, все объекты социальной сферы подключены к теплу, исключая 51 жилой многоквартирный дом», — заявил начальник управления обеспечения гражданской защиты рода Александр Веселков.

Он добавил, что основные обращения граждан, поступившие в течение недели на горячую линию, касались теплоснабжения, а это 78% от общего количества жалоб.

Ранее сообщалось, что в Севастополе не закончен ремонт системы теплоснабжения в восьми социальных объектах.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на территории Севастополя ожидаются дожди, усиление ветра до 15−20 м/с при температуре воздуха 8−10 градусов тепла, добавил Веселков.

Всего в работе находится 120 котельных, которые обеспечивают теплоснабжение 2 640 жилых домов и 201 соцобъекта.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в жилом фонде и соцсфере начался 16 октября, за неделю до старта департамент городского хозяйства отчитался о готовности города к осенне-зимнему отопительному сезону на 98%.

Об этом подробнее: В Севастополе рапортовали о готовности к отопительному сезону

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