МВД РФ проверит действия руководителей ЦБ, «Открытия» и Бинбанка

Москва, , 13:22 — REGNUM Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России обратились в Центральный Банк России с запросом о действиях руководителей банков «Открытие», Бинбанка, а также лишенного лицензии банка «Югра», которых подозревают в хищении активов указанных кредитных организаций.

Информация о проверке банков содержится в письме за подписью замглавы МВД Михаила Ваничкина, направленном в адрес депутатов Госдумы РФ, передает 30 октября Интерфакс со ссылкой на документ.

В МВД отмечают, что информация из ЦБ о выявленных нарушениях в перечисленных кредитных организациях ранее не поступала в правоохранительные органы. На неоднократные запросы МВД и госкорпорации «Агентство по страхования вкладов» о средствах, выделенных на санацию банков в течение 2016−2017 гг., в Центробанке отвечали отказом, ссылаясь на ограничения, предусмотренные законом «О банках и банковской деятельности».

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По запросу депутатов из комитета Госдумы по финансовому рынку в МВД намерены провести проверку информации о возможной противоправной деятельности представителей санируемых Бинбанка и банка «Открытие». Одновременно будут проверены данные о возможной противоправной деятельности должностных лиц Банка России, связанной с хищением активов «Открытия», Бинбанка и «Югры».

Ранее ИА REGNUM сообщало об участии заместителя председателя Центробанка Василия Поздышева и замруководителя временной администрации «Открытия» Анны Орленко в работе коммерческого банка, связанной с возвращением крупных клиентов. Эксперты усмотрели в данной работе нарушение конкуренции в банковской сфере.

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