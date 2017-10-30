Рязанская область теряет мигрантов

Рязань, , 13:11 — REGNUM В январе-сентябре 2017 года миграционный прирост в Рязанской области составил 570 человек. Такая статистика опубликована 30 октября Рязаньстатом, передает корреспондент ИА REGNUM. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года прирост сократился более чем в два раза — тогда он составлял 1349 человек.

Наиболее заметны негативные тенденции в случае с межрегиональной миграцией. Если в 2016 году в Рязанскую область из других регионов России приехали 11 тыс. 542 человека, а уехал 11 тыс.741 человек (миграционная убыль составила 199 человек), то в 2017 года ситуация значительно ухудшилась. Так, по данным Рязаньстата, в январе-сентябре 2017 года в Рязанскую область из других регионов России приехали 11 тыс. 384 человека, а уехали — 12 тыс. 256 человек. Миграционная убыль составила 872 человека.

При этом естественная убыль населения в январе-сентябре 2017 года в Рязанской области составила 4691 человек. Для сравнения — в 2016 году численность населения региона сократилась на 3711 человек.

ИА REGNUM напоминает, что губернатор Николай Любимов обращал внимание на проблему оттока кадров в Москву в феврале 2017 года, когда только был назначен на пост врио главы региона.

Во время Всероссийского инвестиционного форума в Сочи Николай Любимов заявил, что отток населения в Москву — особенность региона.

«Особенность Рязанской области — это проблема оттока кадров в Москву и другие крупные мегаполисы, чтобы люди оставались, жили и работали, нужна в первую очередь высокая зарплата, но и в немалой степени качественная среда проживания», — сказал тогда глава области.

Похожие процессы наблюдаются во всех регионах, которые расположенных в непосредственной близости от Москвы. К примеру, во Владимирской области в 2016 году миграционное сальдо было отрицательным. По данным Владимирстата, в область из других регионов России тогда приехали 17,6 тысяч человек, покинули регион 19,5 тысяч человек. Причем, более 66% мигрантов выбирают для себя Московскую область, Москву, Нижегородскую и Ивановскую области.

Такое положение достаточно сильно бьет по ситуации в сфере здравоохранения — врачи уезжают на заработки в Москву, а в регионе ощущается нехватка медицинских кадров.

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