Продовольственная безопасность на Украине названа худшей в Европе

Киев, , 12:57 — REGNUM 63-е место по продовольственной безопасности заняла Украина в 2017 году по данным исследования журнала The Economist, заявила председатель Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар, сообщает пресс-служба ассоциации.

По ее словам, четыре года рейтинг Украины в «Глобальном индексе продовольственной безопасности» упал на 16 пунктов. Если в 2013 году Украина занимала в глобальном индексе 47-е место, то в 2017 году — только 63-е.

Паламар добавила, что в 2017 году Великобритания заняла третье место, Германия — седьмое, Россия — 40-е. При этом изменение в рейтинге у других стран было незначительным — либо рост, либо падение на 1−2 пункта.

«Украина прошла огромный путь вниз. На данный момент она занимает наихудшее положение среди всех европейских стран», — считает глава ассоциации.

Она отметила, что, по результатам опроса ассоциации среди экспертов по продовольственной безопасности, 52% респондентов заявили о том, что министерство аграрной политики и продовольствия Украины работает неудовлетворительно.

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Одной из главных причин проблем, возникающих с продовольственной безопасностью, эксперт считает увеличение экспорта зерновых за счет других областей. Так, в 2015 году объем экспорта от общего объема урожая составил менее 40%, а в 2016 году — более 60%. Паламар уверена, что это приведет к росту цен на продукты и уменьшению количества продуктов как таковых.

«При этом квоты от ЕС на аграрную продукцию остаются незначительными даже после их увеличения», — говорит эксперт.

Еще одной причиной снижения продовольственной безопасности страны Паламар считает отмену государственного регулирования цен на продукты питания, что уже привело к значительному росту инфляции.

«Печально, что из-за демонстративного отказа государства от любого контроля в сфере безопасности питания страдают потребители. И для исправления ситуации государство не делает ничего», — подытожила глава ассоциации.

Напомним, ранее председатель Ассоциации торговых сетей Украины Алексей Дорошенко заявил, что государственные органы бездействуют в области обеспечения безопасности пищевых продуктов.

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