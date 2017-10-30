В Ташкенте приступили к строительству надземного метро

Ташкент, , 12:56 — REGNUM Основная часть кольцевой линии метро в Ташкенте будет проходить на высоте 6 метров над уровнем земли, к строительству первых эстакад приступили в конце октября, передает 30 октября агентство «Подробно.Uz».

На первом этапе строители проведут закладку монолитных бетонных стоек на отрезке линии между станцией «Дустлик» и рынком «Куйлюк». Данный отрезок будет включать в себя восемь станций метро, а протяжённость участка составит 11 километров.

«Согласно проекту, 50,5 км этой линии метро, общая протяженность которой 52,1 километра, решено проложить над землей с помощью эстакады высотой 6 метров, остальные 1,6 километра — по земле», — передает издание.

Второй этап будет включать строительство эстакады от рынка «Куйлюк» до станции «Олмазор». В дальнейшем будут построен участок между станциями «Олмазор» и «Беруни», затем — до станции «Беруни» и «Бодомзор». Наконец, кольцевая линия будет замкнута на станцию «Дустлик».

Предполагается, что работу по строительству «надземки» будут завершены до 2020 года, соответствующие распоряжения в ходе визита на стройку дал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Предварительная стоимость всего проекта оценивается в $422,3 млн.

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