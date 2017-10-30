Большая крымская распродажа продолжается

Симферополь, , 12:38 — REGNUM Крымский парламент одобрил 30 октября очередную продажу госимущества — на торги выставлены ялтинские санатории «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Соответствующие изменения, внесённые в прогнозный план приватизации имущества Республики Крым на 2017 год, позволят увеличить доходы республиканского бюджета», — прокомментировал решение местных законодателей спикер парламента Владимир Константинов.

Согласно документу, санаторий «Ай-Петри» оценивается в 225 млн рублей, «Мисхор» — 111 млн рублей, «Дюльбер» — в 53 млн рублей.

В пояснительной записке к постановлению также отмечается, что от приватизации государственной собственности РК, в бюджет поступило около 170 млн рублей, при установленном планом приватизации на 2017 год задании — 700 млн рублей. Недовыполнение плановых поступлений местные власти объясняют, прежде всего, низкой ликвидностью предлагаемого к продаже имущества.

Напомним, в сентябре 2017 года крымские парламентарии одобрили продажу на аукционе полного пакета акций завода шампанских вин «Новый Свет».

Завод был основан в 1878 году князем Львом Голицыным, который в 1880-х первым среди виноделов, получил право использовать герб Российской империи на этикетке. В 1896 году игристое вино под маркой «Коронационное» подавали в честь коронации императора Николая II. В 1900 году вино «Нового Света» получило гран-при на Всемирной выставке в Париже.

В наши дни на торгах планируется продать 5,9 млрд именных бездокументарных акций предприятия номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Размер уставного капитала завода составляет более 595 млн рублей.

«Нужно вкладывать миллиарды, покупать новые технологии и двигаться вперёд в этом деле. Это колоссальный ресурс, это предприятие было одним из базовых в Советском Союзе. Оно и сейчас может давать нам доходы совершенно другие, чем те, которые мы имеем. А для Нового Света, для людей судакского региона, это новые рабочие места. Я лично испытываю оптимизм по этому поводу», — комментировал информацию о продаже одного из старейших винных предприятий полуострова Владимир Константинов.