Рубль недооценен

Москва, , 12:35 — REGNUM Российский рубль на фоне роста нефтяных котировок в данный момент выглядит существенно недооцененным, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Фьючерсы на нефть на прошедшей недели прошли важные уровни сопротивления в районе $59−60 за баррель и сейчас торгуются выше $60. А вот рубль сдал позиции к доллару, котировки в паре доллар-рубль поднялись до 58 рублей.

«Объясняется это общим укреплением американского доллара на мировом рынке, вследствие хорошей макроэкономической статистики и ожиданием того, что у ФРС после смены руководства в следующем году будет более жесткая монетарная политика», — пояснил Богданов.

Дополнительным негативом для рубля стало снижение ставки ЦБ РФ на 25 б.п. В целом, теперь баррель нефти в рублях вышел на уровень 3500 рублей, а это очень дорого. Еще летом 2017 года цена барреля в рублях опускалась до 2600.

«Поэтому можно предположить, что даже в случае продолжения укрепления доллара США ко всем основным валютам и валютам emerging markets, рубль будет выглядеть лучше остальных, а как только рост доллара прекратится, то для рубля открываются хорошие перспективы. Пока сохраняется диапазон от 57 до 58,50», — полагает эксперт.

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