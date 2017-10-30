Форс-мажор: на киргизско-казахстанской границе — пробка из грузовиков

Кант, Киргизия, , 12:35 — REGNUM На киргизско-казахстанской границе в начале недели, по данным МЧС Киргизии, скопилось более 400 большегрузных автомобилей, 30 октября сообщает агентство КирТАГ.

Грузовики скопились рядом с пунктами пропуска на киргизско-казахстанской границе, и ожидают своей очереди на ее пересечение.

«По данным, полученным из Иссык-Атинского района Чуйской области, на момент 30 октября в 07.40 на КПП простаивает 371 большегрузная фура и 17 легковых автомобилей. В районе с. Чон-Капка в Таласской области — 90 тяжелых грузовиков», информирует ведомство.

Ориентировочное время простоя тяжелого автотранспорта составляет до 6 суток. На границе, в специальных пунктах, организовано горячее питание для водителей.

Сообщается, что премьер-министр Киргизии Сапар Исаков на совещании правительства в понедельник подписал постановление «О мерах государственной поддержки субъектов КР, пострадавших в результате сложившейся ситуации на кыргызско-казахстанской государственной границе».

В данном документе события на границе признаны форс-мажором, который невозможно было предвидеть, или предотвратить. Документ учреждает комиссию по оценке ущерба предпринимателям, фермерам и грузоперевозчикам, на основании сведений которой будет предоставляться отсрочка или рассрочка в уплате налоговой задолженности.

Напомним, с 10 октября года на госгранице между Киргизией и Казахстаном, и на российско-казахстанском участке границы, был усилен пограничный контроль. Из-за более тщательного досмотра следующего через границу автотранспорта на КПП выросли пробки из нескольких сотен автомобилей, большегрузные автомобили вынуждены простаивать по несколько суток в ожидании таможенной проверки.