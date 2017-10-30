Правительство остановится на варианте жесткого регулирования биткоина

Москва, , 12:15 — REGNUM В вопросе регулирования криптовалют правительство РФ, скорее всего, выберет вариант жесткого регулирования, не запрещая при этом использование таких инструментов в целом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил директор по развитию инновационной компании Intouch Павел Бутенко, комментируя заявления министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что биткоин — денежный суррогат, который никогда не заменит рубль.

«Заявление министра финансов вполне отражает общий настрой российских властей по отношению к криптовалютам. С одной стороны, чиновники хотят, если и не остановить, то отрегулировать распространение биткоинов. Понятно, что простой запрет не решит проблему — он не будет эффективным, и Россия во многом отстанет в этом вопросе от других стран», — считает Бутенко.

По его словам, сегодня еще рано говорить о том, как именно будет выглядеть закон, регулирующий использование криптовалют. Однако заявления Минфина говорят о том, что криптовалюты вряд ли будут широко доступны в РФ, считает эксперт.

«Скорее всего, чиновники остановятся на варианте жесткого регулирования — криптовалюты смогут использовать только профессиональные участники рынка, причем, этот процесс будет детально регламентирован. При таком подходе, разумеется, не может быть и речи о том, что биткоины в обозримом будущем заменят рубль», — предполагает Бутенко.

Ранее глава Минфин РФ Антон Силуанов заявил, что к криптовалютам, в частности, к биткоину, не может быть доверия, поскольку это обыкновенный денежный суррогат.

«Это инструмент, с которым лучше работать только профессиональным участникам, кто понимает, в какую сторону будет расти или падать индекс такой криптовалюты. Поэтому, безусловно, основа для расчетов как была, так и есть — это рубль. Никакая криптовалюта не будет у нас ходить, это однозначно», — отмечал Силуанов в эфире телеканала «Россия-1».

До 1 июля 2018 года правительство РФ и Центробанк должны по поручению президента РФ Владимира Путина продумать, как включить определения криптовалют в законодательство РФ, урегулировать их использование и обложить процесс майнинга (добычи криптовалют) налогом.