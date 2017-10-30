Павловский Посад, Московская область, , 11:50 — REGNUM В Подмосковье стартовал туристический проект «Промпоезд», первая поездка состоялась в Павловский Посад, сообщает 30 октября пресс-служба Министерства культуры Московской области.

Поездка была приурочена к 190-летию со дня рождения одного из основателей платочного предприятия Якова Лабзина. Туристы посетили мануфактуру Лабзина и Грязнова, позже гости отправились в музей «Княжный двор» и на фабрику Барановых. Завершилась поездка посещением фабрики Соколиковых и Музея истории русского платка и шали.

Отмечается, что проект стал третьим совместным турпроектом, реализованным Министерством культуры Московской области и Центральной пригородной пассажирской компанией.

«Проект «Промпоезд» имеет, безусловно, большой потенциал так как он синтезирует туристическую, научную и социальную составляющие», — сообщила министр культуры региона Оксана Косарева.

По ее словам, ранее был дан старт «Усадебному экспрессу» и «Экоэлектричке», которые сейчас пользуются успехом среди жителей и гостей области.

«Возможно, после того, как пассажиры «Промпоезда» познакомятся со старинными мануфактурами Павловского Посада и индустриальными памятниками восточного региона Подмосковья, им будет интересно изучить промышленные достижения действующих предприятий», — заключила министр.

Как сообщало иа ренум, 27 октября на Киевском вокзале Москвы состоялось торжественное отправление первого двухэтажного аэроэкспресса в столичный аэропорт «Внуково».