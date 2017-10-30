В ГД требуют пересмотреть критерии признания пострадавшими дольщиками

Москва, , 11:45 — REGNUM В Госдуме настаивают на корректировке критериев признания пострадавшими участников долевого строительства жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

Глава рабочей группы Госдумы по защите прав участников долевого строительства Николай Николаев («Единая Россия») обратил внимание на то, что в приказе Минстроя России №560-пр, вступившем в силу вместо существовавшего ранее приказа Минрегиона России №403-пр, не учтен ряд важных критериев, что не позволяет внести значительную часть граждан в Реестр пострадавших граждан — «обманутых дольщиков».

«Пока будут разрабатываться корректировки, нам важно добиться, чтобы регионы, как минимум, корректно выполняли положения действующего 560 приказа», — указал парламентарий.

Он напомнил, что есть опыт, когда министерство направляло в регионы разъяснения к действующему приказу (пример по Москве).

«Считаем важным, чтобы такие разъяснения были опубликованы и относились ко всем регионам. Это даст дополнительные возможности гражданам защищать свои права на местах», — считает Николаев.

Ранее в ходе заседания рабочей группы в Госдуме замглавы Минстроя

сообщил, что «дорожные карты» по проблемным объектам с откорректированными данными уже поступили в Минстрой, по состоянию на 20 октября, и 1 ноября они будут размещены на сайте министерства.

Вместе с тем Николаев отметил, что есть сигналы о недостоверности: когда в публичном пространстве есть две официальные версии «дорожных карт», а на сайте Минстроя России — другой. Здесь депутат привел в пример Томскую область. Другой негативный пример он привел в отношении публичного опровержения Краснодарским краем собственной «дорожной карты», подписанной заместителем губернатора и официально опубликованной на сайте Минстроя.