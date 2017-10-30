Иран перешёл к конкретным действиям в отношении Астраханской области

Астрахань, , 11:38 — REGNUM Сотрудничество Астраханской области и Республики Иран укрепляется и развивается. Причем развиваются эти отношения с серьёзной динамикой. Такое заявление в Астрахани, где на прошедшей неделе прошло четвёртое заседание группы по сотрудничеству в области промышленности постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сделал заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, передаёт ИА REGNUM 30 октября.

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Так, если в 1995 году внешнеторговый оборот региона с Ираном составлял всего 6 млн долларов, то к 2016 году он вырос почти до 170 млн долларов. В 2007 году предприятий с иранским участием насчитывалось около 100, теперь их 175. На сегодняшний день, по словам вице-губернатора Астраханской области Расула Султанова, Республика Иран является самым значимым внешнеторговым партнёром для Астраханской области.

Что касается иранских компаний, то, как отметил первый заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Моджтаб Хосровтадж, они заинтересованы во взаимном сотрудничестве в сфере пассажирского судостроения, в частности, в закупке российских судов различного назначения. Развитию взаимовыгодных отношений будет способствовать и подписанное по итогам российско-иранской встречи соглашение о сотрудничестве между Свободной экономической зоной «Энзели» (Иран) и особой экономической зоной «Лотос» в Астраханской области.

«После посещения территории ОЭЗ «Лотос» нашими иранскими коллегами было решено перейти к более конкретным действиям и заключить дополнительное соглашение», — пояснил генеральный директор ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин, напомнив, что два года назад было подписано рамочное соглашение с СЭЗ «Энзели» о взаимопомощи в работе на территории двух стран.

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Как отметил председатель правления, гендиректор свободной экономической зоны «Энзели» Реза Масрур, у обеих зон есть высокий потенциал сотрудничества в различных направлениях производства.

Отметим, что в 2016 году внешнеторговый оборот Астраханской области вырос на 14% и составил 581 млн долларов. Так, в 11,6 раза вырос экспорт овощей, в 9,7 раза — масличных семян, в 1,6 раза — продукции судостроения, электромашин и оборудования. При этом первенство по внешнеторговому обороту с Астраханским регионом держит Туркменистан, второе место — за Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, в ОЭЗ «Лотос» может появиться совместное российско-иранское предприятие по производству цемента. Проект его создания обсуждался в конце лета на совещании в Астрахани. В качестве сырья предполагается использование клинкера, который будет поставляться из Ирана ОАО «Цементный завод Мазандаран».

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