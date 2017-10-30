Киргизия получит от Всемирного банка $46 млн на улучшение теплоснабжения

Бишкек, , 11:36 — REGNUM Помощь Всемирного банка в размере $46 млн будет направлена в Киргизию на повышение эффективности и качества теплоснабжения, сообщила 27 октября пресс-служба представительства банка в Киргизии.

«Общий объём утвержденного финансирования проекта составляет $46 млн, $23 млн из которых предоставляются в форме кредита, и $23 млн — в форме безвозмездного гранта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удовлетворение потребности в качественном теплоснабжении является серьезной проблемой Киргизии, это относится как к жилым домам, так и базовой социальной инфраструктуре — школам и больницам. Учитывая, что страна находится в широтах с холодным климатом и длительным отопительным периодом, отопление является важной потребностью населения.

«Доступ к услугам центрального отопления имеют лишь 17% от 1,1 млн домохозяйств в стране, находящиеся, главным образом, в Бишкеке и других крупных городах. Остальные 907 000 семей для обогрева своих домов в зимний период вынуждены использовать угольные печи (основной источник отопления для примерно 60% домохозяйств), электричество, дрова, кизяк или газ», — отмечает представительство Всемирного банка.

Из-за низкой эффективности печей расходы жителей на покупку топлива увеличиваются на 45%, при этом загрязняется воздух внутри помещений, что негативно сказывается на здоровье женщин, пожилых людей и детей.

На выделенные средства в Киргизии будет проведена модернизация индивидуальных тепловых пунктов, обслуживающих примерно 2 тыс. многоквартирных жилых домов в Бишкеке, а также будет установлено 4 тыс. общедомовых теплосчетчиков. В рамках проекта будет проведен капитальный ремонт трубопровода «Восток», который подает тепло в 450 многоквартирных домов и 29 общественных зданий. Данный проект реализует ОАО «Бишкектеплосеть».

Реализация проекта позволит закупить энергоэффективные печи для 14 тыс. малоимущих семей. С участием агентства развития и инвестирования сообществ (АРИС) Киргизии в отдаленных районах будут реализованы мероприятия по повышению энергоэффективности 21 общественного здания (школ, детских садов и больниц).

Ранее министерство экономики Киргизии предложило ввести государственное регулирование цен на уголь на срок до 90 дней. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение. Мера была предложена в связи с резко подорожавшим топливом, поступающим из Казахстана.

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