В Самарской области сократили размер прожиточного минимума

Самара, , 11:28 — REGNUM Постановлением правительства Самарской области установлена величина прожиточного минимума в регионе за третий квартал. Как сообщает ИА REGNUM, в расчете на душу населения прожиточный минимум установлен в размере 10 тыс. 14 рублей, для трудоспособного населения — 10 тыс. 996 рублей, для пенсионеров — 7910 рублей, для детей — 9931.

Напомним, во втором квартале текущего года прожиточный минимум в расчете на душу населения — составлял 10 тыс. 85 рублей, для трудоспособного населения — 11 тыс. 72 рубля, для пенсионеров — 7990 рублей, для детей — 9967.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре самарское областное правительство подготовило законопроект, по которому величина прожиточного минимума пенсионера в 2018 году составит 8413 рублей. В 2017 году эта цифра составляет 8173 рублей. Власти отметили, что сумма увеличится на 240 рублей (2,9%).

Величина прожиточного минимума в первом квартале для самарских пенсионеров составляла 7722 рубля, во втором квартале — 7990. В регионе проживает 982 тыс. пенсионеров, в том числе работающих 215,8 тыс. человек. Пенсионеры составляют третью часть населения области. Средний размер пенсий в Самарском регионе — 12 671 рубль.

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