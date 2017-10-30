Решение Центробанка РФ о снижении ключевой ставки логичное

Москва, , 11:16 — REGNUM Решение Банка России о снижении ключевой ставки до 8,25% стало логичным. Понизив ставку не на 0,5 процентного пункта, как раньше, а всего на 0,25, финансовый регулятор оставляет себе задел на будущее — для снижения ставки к концу года до 8%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«В принципе, рынок ожидает, что к концу 2017 года ключевая ставка снизится именно до такого уровня», — отметила эксперт.

По ее мнению, основной позитив снижения ключевой ставки заключается в том, что кредиты для бизнеса и населения станут доступнее, а доступность кредитов поможет оживлению производства. И уже помогает: согласно данным Росстата, промышленное производство за 9 месяцев 2017 года в России выросло на 1,8% в годовом исчислении, так что снижение ставок сыграло свою роль.

«Однако у этого решения есть и отрицательные стороны. Во-первых, согласно классической монетарной теории, снижение процентной ставки подразумевает снижение стоимости денег и, соответственно, ослабление национальной валюты. В России, правда, теория работает на практике не всегда — вплоть до осени 2017 года объявления ЦБ РФ о снижении ключевой ставки сопровождались ростом курса рубля.

Но в этот раз все пошло своим ходом: 27 октября биржевой курс рубля снизился к доллару на 0,5% после объявления решения Банка России.

Во-вторых, у снижения процентной ставки в России есть определенные издержки для банковского сектора. В условиях низких процентных ставок банкам работать трудно: раздутые затраты не позволяют их окупить за счет высокой процентной маржи, как это было, по крайней мере, до 2016 года», — пояснила Мильчакова.

Значит, по ее словам, через некоторое время можно будет услышать о финансовых проблемах, либо об отзывах лицензий у некоторых банков.

«Однако, с точки зрения замедления инфляции решения Банка России по снижению ключевой ставки, можно считать однозначно положительным. Ожидается, что по итогам 2017 года официальная инфляция потребительских цен в России не превысит 3,8−4%», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 8,25%. Это снижение, пятое по счету за год, совпало с ожиданиями валютного рынка.

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