Нефть достигла цели

Москва, , 10:41 — REGNUM Минувшая неделя оказалась самой плодотворной для нефти Brent за последние три месяца, заявил корреспонденту аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Котировки обновили более чем двухлетние максимумы, пробив важный уровень $60. По итогам дня (27 октября) актив подорожал еще на 1,7%.

«Текущие уровни говорят о высокой степени уверенности игроков в то, что на ноябрьской встрече ОПЕК сделка по ограничению добычи будет продлена. Участники рынка и ранее надеялись на такой сценарий, хотя присутствовал многочисленные сомнения и страхи», — отметил эксперт.

Поле того как на прошлой неделе министр нефти Саудовской Аравии саудовский наследный принц, а затем и генсек ОПЕК М. Баркиндо дали понять, что поддерживают инициативу с продлением соглашения, игроки кинулись более уверенно закладывать в цену такое развитие событий, отметил он.

«Также роль играют сигналы из США, где, несмотря на довольно высокие цены на нефть, не наблюдается резкого роста активности. На прошлой неделе, по данным BakerHughes, число активных буровых в США выросло на одну единицу, что совсем не встревожило участников рынка, особенно после того, как на протяжении трех предыдущих недель количество действующих установок активно сокращалось», — пояснил Мащенко.

По его мнению, влияние укрепления доллара на фоне крепнущих ожиданий продления сделки также выглядит ограниченным.

«При этом, отыграв вербальные интервенции, Brent может подвергнуться риску фиксации прибыли и вернуться под отметку $60, над которой активы выглядит крайне перекупленным на краткосрочных технических графиках», — считает эксперт.

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