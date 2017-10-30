На рубль давит крепнущий доллар

Москва, , 10:35 — REGNUM Рубль 27 октября подешевел, хотя во второй половине дня минимизировал потери благодаря рывку цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Нефть марки Brent пробила важны уровень $60 и обновила максимумы на $60,34. Доллар/рубль и евро/рубль по итогам сессии достигли уровней 58,14 и 67,38 рубля соответственно.

«Основным фактором давления на российскую валюту остается крепнущий доллар, который в последнее время чувствует себя все увереннее на фоне благоприятной экономической статистики, ожиданий продолжения ужесточения политики и реализации налоговой реформы Трампа, особенно после того, как вслед за Сенатом проект бюджета утвердил Конгресс», — пояснил эксперт.

По его мнению, на этом фоне сигналов со стороны нефтяного рынка, похоже, недостаточно, чтобы помочь рублю сопротивляться напору долларовых быков. Также сказывается уход со сцены фактора налогового периода, а дополнительное давление оказало снижение ставки Банком России, хотя и было ожидаемым.

«Доллар в моменте касался максимумов конца августа, хотя впоследствии заметно скорректировался на фоне нефтяного ралли», — отметил Ковалев.

Учитывая перспективы дальнейшего укрепления американской валюты, особенно на фоне потенциально «ястребиного» заседания, не исключено продолжение восхождения пары, тем более что котировки завершили торги выше психологической отметки 58 рублей.

«Усилить потенциальное давление на рубль способна возможная коррекция цен на нефть в рамках фиксации прибыли после мощного ралли», — полагает эксперт.

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