Москва, , 10:25 — REGNUM Россия считает интересным опыт Китая по созданию зоны свободной торговли в Чунцине. Об этом 30 октября заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ходе заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

«Считаем весьма интересным опыт Китая по созданию экспериментальных зон, который доказал свою эффективность, — цитирует ТАСС слова Рогозина. — Мы рады возможности посмотреть на результаты своими глазами».

Вице-премьер напомнил, что Чунцин — крупнейший город в Китае и является базой автомобилестроения. Именно здесь сформирована одна из экспериментальных зон свободной торговли.

«На нее возложена миссия по превращению региона в крупный логистический центр в рамках концепции строительства «Один пояс, один путь», а также локомотив развития экономического развития бассейна реки Янцзы», — добавил Рогозин.

Он также отметил, что Россия и Китай договорились больше усилий уделять цифровой экономике. Этому вопросу уделили значительное внимание на предыдущей совместной встречи с вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном в Волгограде.

Рогозин также сообщил, что за прошедший год активизировался диалог по развитию сотрудничества в Арктике, в том числе освоение Северного морского пути, строительство транспортной инфраструктуры, освоение полярных акваторий и создание туристических маршрутов.

Ранее Рогозин сообщил, что объем торговли между Россией и Китаем вырос на треть и достиг $54 млрд за первые восемь месяцев текущего года. По его словам, такие результаты наблюдаются благодаря упорству исполнительной власти России и Китая, чтобы «перебороть тенденцию, связанную с санкционной политикой, с общеэкономическим кризисом».

Читайте ранее в этом сюжете: Китай построит 220-км нефтепровод для транспортировки топлива в Бангладеш