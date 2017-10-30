Казахстан поставит в Белоруссию новые комбайны

Астана, , 10:23 — REGNUM 500 казахстанских комбайнов приобретет Белоруссия в 2018 года, заявил аким Костанайской области Казахстана Архимед Мухамбетов, сообщает 30 октября МИА «Казинформ».

По его словам, договор о продаже костанайской компанией «СарыаркаАвтоПром» Белоруссии 500 комбайнов уже подписан. В целом было произведено в 2,8 раза больше автомобилей за первые три квартала 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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Мухамбетов добавил, что выпуск продукции машиностроения в целом составил 67,5 млрд тенге (11,72 млрд рублей), при этом 23,4% выпущенной продукции используется в обрабатывающем секторе. В 2016 году доля продукции машиностроения в обрабатывающем секторе составила 12,9%.

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Напомним, суммарный объем продаж новых легковых автомобилей в Казахстане за первые 3 квартала 2017 года составил $785,4 млн — на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Переводя в натуральное выражение, за период с января по сенбятрь 2017 года в Казахстане выпустили 32,2 тыс. автомобилей.

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