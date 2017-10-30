Для роскошной жизни российской семье нужно 1,6 млн рублей в месяц

Москва, , 09:56 — REGNUM Более половины жителей России (53%) считают, что для роскошной жизни семье из трех человек достаточно до 1 млн рублей в месяц. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

36% респондентов умещают роскошные аппетиты от 1 млн рублей до 3 млн рублей. Каждый десятый респондент полагает, что роскошь начинается за порогом 5 млн рублей.

За два года запросы жителей России на роскошную жизнь выросли. Если в 2015 году, для роскошной жизни российской семье из трех человек требовалось 950 тыс. рублей в месяц то, в 2017 году запросы выросли до 1,6 млн рублей.

Если сравнить запросы для «нормальной» и «роскошной» жизни, то в 2015 году они отличались в 14 раз (для «нормальной жизни» гражданам РФ хватало 68 тыс. 900 рублей в месяц), а в 2017 году — уже в 19 («нормальная жизнь» в этом году стоит 83 тыс. 600 рублей в мес.).

Жители Москвы и Санкт-Петербурга повысили свои запросы для роскошной жизни. Два года назад для семьи москвичей из трех человек нужно было 1,4 млн в месяц. Сегодня эта цифра достигла 2,5 млн рублей (подорожала почти на 80%).

В 2015 году петербуржцы считали достаточной для роскошной жизни трех человек суммы в 1,3 млн рублей в месяц. В 2017 году запросы поднялись до 2 млн рублей (рост порядка 50%).

33% жителей России считают, что предметы стоимостью от 50 тыс. рублей до 1 млн рублей должны облагаться специальным налогом.

37% граждан выступают за дополнительные налоги на предметы стоимостью от 1 млн рублей до 5 млн рублей.

21% опрошенных полагает, что налогооблагаемая стоимость переметов роскоши должна находиться в диапазоне 10−20 млн рублей.

В пятерку наиболее характерных признаков роскоши входят: яхты (50%), элитная недвижимость (50%), частный самолет (46%), эксклюзивные автомобили (39%), ювелирные изделия и часы (33%).

Символами роскоши для граждан России россияне также являются: отдых на экзотических островах (23%), картины и антиквариат (14%), одежду «от кутюр» (12%), меха (11%), морские круизы (10%).

Опрос проведен в сентябре 2017 года среди жителей России. В опросе приняли участие 1800 человек в возрасте от 18 лет старше. Выборка репрезентирует взрослое городское население России.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса рекрутингового агентства Superjob.ru, для счастья жителям России на сегодняшний день нужно 184 тыс. рублей в месяц, что на 5% больше, чем в октябре 2015 года, но меньше, чем в 2010 году.

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