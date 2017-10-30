Китай построит 220-км нефтепровод для транспортировки топлива в Бангладеш

Дакка, , 09:55 — REGNUM Правительство Бангладеш подписало рамочное соглашение с китайской стороной о строительстве 220-километрового трубопровода для транспортировки нефти с танкеров в Бенгальском заливе до нефтехранилищ, расположенных в материковой части страны.

В ходе торжественной церемонии документы были подписаны постоянным послом КНР в Бангладеш Ма Минцяном и секретарем по экономическим связам Бангладеш Кази Шофикул Азамом, которых заявил, что проект позволит сократить расходы на транспортировку нефтепродуктов, пишет «Сина синьвэнь».

Нефтепровод является одним из 27 проектов, соглашение о которых было подписано в октябре 2016 года. Благодаря запуску нефтепровода, власти Бангладеш смогут экономить на транспортировки нефти до $12,5 млн ежегодно.

Ежегодная пропускная способность трубопровода составит 9 млн тонн. Китайская компания China Petroleum Pipeline Bureau (CPP) проложит 146 км труб по дну Бенгальского залива, еще 74 км труб будут проложены по территории Бангладеш. Стоимость проекта составит около $694 млн.

Нефтепродукты будут доставляться от острова Мохешхали в Бенгальском заливе, где будут швартоваться крупные нефтетанкеры до нефтеперерабатывающего завода в Читтагонгском районе Бангладеш.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай намерен выделить Бангладеш кредит в размере $24 млрд на строительство дорог, морских портов и электростанций.

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