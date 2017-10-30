О зарплатных долгах в Хабаровском крае доложили Путину

Хабаровск, , 12:31 — REGNUM О зарплатных долгах в Хабаровском крае доложили президенту России Владимиру Путину. Львиная доля задолженности — 400 млн рублей — приходится на бывший строительный гигант «Дальспецстрой», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин в Кремле с членами правительства, министр труда и социальной защиты Максим Топилин доложил о ситуации с зарплатными долгами подразделений бывшего Спецстроя России. Говоря о Хабаровском крае, в частности, министр сказал о долгах «Дальспецстроя».

На сегодняшний день бывший строительный гигант региона имеет непогашенную задолженность перед своими работниками в размере, превышающем 400 млн рублей.

Топилин также сообщил, что его ведомство ведет совместную работу с Минобороны РФ по решению данного вопроса и в конце 2017 года, по итогам ликвидационных мероприятий компании банкрота задолженность планируется ликвидировать полностью.

Хабаровский край входит в семерку субъектов РФ, накопивших самую внушительную задолженность по заработной плате. В ДФО лидирует по-прежнему Приморский край, Хабаровский следует за ним. В число анти-лидеров вошла также Амурская область.

Всего по стране, согласно только официальным данным Минтруда РФ, своевременно не получают зарплату более 60 тыс. человек. Общий долг составляет 3,5 млрд рублей.

Однако, если добавить сюда тех, кого официальная статистика упорно не хочет замечать, цифры получатся куда более внушительные. Например, большинство моряков — дальневосточников. Речь о торговом и промысловом флоте. Моряки и рыбаки, в большинстве своем, работают под «удобными» флагами, для Российской Федерации они официально — безработные. О случаях невыплаты заработной платы экипажам судов ИА REGNUM сообщает практически еженедельно.

Докладывая о регионах, в которых ситуация с невыплатой заработной платы представляется наиболее критической, Максим Топилин попросил президента дать поручения губернаторам этих регионов.

Путин в ответ отметил, что далеко не во всех отраслях проблемы с выплатой заработной платы носят объективный характер.

«Обрабатывающая промышленность, строительство, ладно — там много может быть вопросов. Но, обратите внимание, настораживают цифры: в сельском хозяйстве задолженность 6%, а в добывающих отраслях — 12%. Там что — денег меньше? Да нет, конечно. Это говорит о невнимательности к людям, о недисциплинированности, как минимум», — подчеркнул глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября работники бывшего «Дальспецстроя» провели митинг у здания полпредства в ДФО. Люди требовали вернуть им долги по заработной плате — им нечем кормить семьи. Долги исчисляются сотнями тысяч рублей. Между тем, в военной прокуратуре людям сказали, что не выходить на работу они не имеют права — ведомство военное, а они, вроде как, на службе. В полпредстве людям сообщили, что Юрий Трутнев встретится с ними через несколько дней.

Все крупные стройки ДФО с 2015 года сотрясали коррупционные скандалы. На Камчатке строители аэропорта требовали вернуть 11 млн рублей долгов по зарплате. На строительстве космодрома «Восточный» строители объявляли голодовку по той же причине — неплатежи. В ноябре 2016 года Владимир Путин принял решение о ликвидации Спецстроя России. Поводом для ликвидации стали многочисленные претензии заказчиков, а также грандиозные нарушения финансовой дисциплины.

Первые вопросы к Спецстрою возникли еще в июле 2015 года, когда в Омске обрушилось здание казармы, построенной Спецстроем. Погибли 20 военных ВДВ.

В ноябре того же года президент России Владимир Путин вынужден был перенести первый в истории запуск ракеты «Союз 2.1» с космодрома «Восточный» на апрель 2016 года.

По итогам проверки, инициированной вице-премьером Дмитрием Рогозиным, выяснилось, что Спецстрой выполняет лишь 15 — 40% работ, перепоручая сторонним организациям не только сами работы, но и выполнение проектно-сметной документации.

В Хабаровском крае, в результате расследования, проведенного СКР по хищениям в «Дальспецстрое», были арестованы и помещены в следственный изолятор глава организации Юрий Хризман, его сын Михаил Хризман, а также спикер Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов. По данным СКР они с 2006 по 2009 годы в составе организованной преступной группы похитили 106 млн рублей.

В апреле 2015 года был арестован глава ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России Андрей Ярцев — в связи с хищениями на космодроме «Восточный».

В ноябре 2015 года, по требованию многочисленных поставщиков в отношении «Дальспестроя» была запущена процедура банкротства.