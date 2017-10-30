Реки Астраханской области отравляют корабли-утопленники

Астрахань, , 09:29 — REGNUM В Астраханской области на дне рек региона продолжают оставаться около двух сотен затонувших судов. Они ржавеют и загрязняют воду, нанося ущерб природе, негативно влияют на флору и фауну. Между тем, не теряющая своей актуальности для Волжского бассейна проблема, возможно не так быстро, как хотелось бы, но решается.

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Так, в Волжском бассейне за последние 20 лет — с 1998 года — поднято почти две тысячи затопленных судов. Такую информацию на открытом форуме Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры и прокуратуры Астраханской области, посвященном вопросам экологии, озвучил Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов, передаёт ИА REGNUM . По его словам, на сегодняшний день в регионе нет «таких судов, которые мешают судоходству, закрывают фарватер, создают реальную угрозу жизни и здоровью».

Оставшиеся же на дне рек будут продолжать утилизировать. Но тут встаёт финансовый вопрос.

«Многие из судов находятся на большом удалении, и затраты по подъему подчас несоизмеримы с ущербом», — добавил Селифанов.

По оценкам специалистов, подъём одного плавсредства может обойтись от нескольких сотен тысяч рублей до десятков миллионов.

Ещё одна проблема в утилизации брошенных катеров и кораблей — поиск собственника, пишет газета «Волга».

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Добавим, что по данным ФБУ «Администрация волжского бассейна», в акватории водных объектов Астраханской области на береговой линии находится 192 неподнятых плавсредства.

Как сообщало ИА REGNUM, чистой реку Волгу в Астраханской области назвать сложно. Об этом говорят представленные экспертами выводы об экологической ситуации в регионе за 2016 год. Так, предельные нормы содержания некоторых загрязняющих веществ в речной воде были превышены в разы. А уровень загрязнения соединениями меди в некоторых местах Волги экологи назвали критическим.

Исправить ситуацию призвана программа по оздоровлению Волги. Проект, рассчитанный до 2025 года, был разработан Минприроды РФ весной 2017 года. В его рамках планируется создать фонд, который займётся сохранением и восстановлением водных объектов, а также будет оказывать поддержку при реализации инвестиционных проектов в сфере очистки сточных вод. На мероприятия по очистке Волги в федеральном бюджете уже предусмотрено 257 млрд рублей.

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