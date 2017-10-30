Граждане РФ замечают снижение инфляции, но продолжают экономить

Москва, , 08:58 — REGNUM Жители России замечают снижение темпов инфляции в стране, но всё равно продолжают экономить. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Доля граждан, считающих инфляцию очень высокой, заметно снизилась — с 66% в 2015 году до 38% в 2017 году.

При этом число тех опрошенных, кто оценивает инфляцию как умеренную, выросло за два года с 28% до 42%, незначительную — с 4% до 12%.

Граждане отмечают стабилизацию цен на продукты питания. По их мнению, за последние несколько месяцев не изменились цены на хлебобулочные изделия (36%), молочные (22%) и мясопродукты (22%), овощи и фрукты (19%), бензин (10%) и коммунальные услуги (23%).

21% граждан РФ отмечает, что повышение цен на продукты питания почти не сказывается на семейном бюджете.

17% считают, что повышение цен на продукты питания несущественно влияет на семейный бюджет, 4% — совсем не влияет.

Между тем 34% опрошенных жалуются, что удорожание продуктов питания для их семей — существенно, и им приходится экономить.

В первую очередь экономить приходится на отпуске (52%), развлечениях (36%) и на покупке одежды и обуви (31%).

Также граждане экономят на покупке необходимых предметов домашнего обихода (27%), поездках к родственникам (26%), лечении (24%), реже принимают или посещают гостей, родственников (23%).

Опрос проведен в сентябре 2017 года. Опрошены 1600 человек от 18 лет и старше в 140 населенных пунктах в 42 регионах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что инфляция по итогам 2017 года ожидается на уровне 3%. Причём, по его словам, есть оценки, что показатель может быть и ниже. В 2018 году инфляция в России ожидается на уровне 4%.

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