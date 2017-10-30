Новая неделя — новое ослабление: юань продолжает дешеветь

Пекин, , 08:35 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 30 октября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6487 юаня за доллар. Таким образом, юань продолжил цепочку ослаблений, уступив американской валюте еще 14 базисных пунктов.

С начала октября китайская валюта подешевела более чем на 900 базисных пунктов, вплотную приблизившись к отметке 6,7 юаня за единицу американской валюты. Удешевление национальной валюты выгодно для Пекина из-за стимуляции темпов роста экспорта — «локомотива» китайской экономики, пишет «Чжунго жибао».

Накануне ряд экспертов обвинил Пекин в умышленной деноминации собственной валюты, однако власти КНР назвали подобные заявления беспочвенными. Ранее ряд официальных лиц, выступал с похожими заявлениями, в том числе президент США Дональд Трамп, однако после личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином американский политик изменил свои взгляды.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 27 октября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6473 юаня за доллар.

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