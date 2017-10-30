Муниципалитетам Якутии сокращают дорожные фонды

Якутск, , 11:07 — REGNUM Бюджетные вопросы в Якутии решаются странно, а приоритеты при распределении денег ставятся не туда, куда нужно. К такому выводу, анализируя итоги заседания Госсобрания республики, главной темой которого стало секвестрование бюджета-2017, пришёл председатель комитета республиканского парламента по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров.

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Вопросы у него возникли, в первую очередь, к проекту закона о бюджетном процессе региона, в который на заседании вносились поправки.

«Предлагается снижение размера отчислений в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты с 15 до 10%, — пояснил Виктор Фёдоров. — То есть, установлена минимальная планка — 10%, дозволенная Бюджетным кодексом. Эти деньги направляются в дорожные фонды местных администраций. В принципе, корректировка незначительная: по городскому округу Якутск снижение по бюджету 2017 года составит порядка 5,5 млн. И вводится данная поправка с 2019 года. Но вопрос принципиальный. Считаю, что снижение указанного норматива необоснованно и приведет к увеличению встречных финансовых потоков. Мы же наоборот предлагаем на формирование муниципального дорожного фонда увеличить отчисления от бензиновых акцизов до 50%. Это повысит заинтересованность муниципальных образований в развитии дорожной сети, а также их самостоятельность при реализации своих полномочий».

Депутат намерен внести соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта.

Он также предлагает в принципе обсудить ситуацию с формированием дорожных фондов и акцентирует внимание на то, что в бюджете-2017 расходы на эти цели в 2 раза сокращены.

«То есть, Минтранс не знал, что доходы выпадут в связи с предоставлением льгот авиакомпании АЛРОСА. Почему специалисты, которые формировали бюджет, заранее этого не учли и промахнулись в прошлом году? Так же промахнулись по сумме сборов за использование республиканских дорог», — недоволен этими странностями депутат.

Непонятным Виктору Фёдорову осталось и обоснование, по которому сократили финансирование бюджета добрых дел «Моя Якутия в 21 веке» с 500 млн до 190 млн рублей.

«Необходимость объяснили тем, что муниципалитеты не готовы софинансировать эту программу. О каком софинансировании может идти речь, если почти все улусы дотационные, получают деньги из республики? Кстати, тоже непонятно, почему Якутск, Мирный и Нерюнгри не участвуют в этом движении. Положение программы добрых дел нужно переработать. Сегодня программа финансируется на 70% из республиканского бюджета и на 30% органами МСУ. У двух хозяев, получается, дитя без глазу. Должен быть один распорядитель денежных средств — муниципалитет, выступающий заказчиком. И пусть он на месте привлекает спонсоров и трудовое участие населения», — уверен депутат.

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Экономить он предлагает республике на авиации за счёт использования малых самолётов. Виктор Фёдоров внёс протокольное предложение зарезервировать в бюджете 2018 года порядка 150 млн рублей госгарантий на приобретение самолётов малой авиации.

«Нам необходимо экономить, а на санавиацию, авиалесоохрану тратим более миллиарда в год. При этом радуемся, что за 700 млн федеральных рублей нам купили Ми-8. Но его час полета стоит 250−300 тысяч. А самолет Сесна-206 с дотацией по госгарантии бюджету РС (Я) обойдется в 10 млн! И час его полета 25 тыс. рублей! Налицо экономия в десятки раз. Конечно, тут чистой математикой оперировать нельзя. Но в любом случае малая авиация позволит бюджету республики в 2018-м и последующих годах сэкономить большие деньги», — пояснил Виктор Фёдоров.

В решении всех этих вопросов он возлагает надежды на нового министра экономики республики Михаила Осипова, кандидатура которого была одобрена на заседании Госсобрания 26 октября. Депутат предложил новому министру более плотно работать с профильным комитетом Госсобрания, охарактеризовав его как человека, полностью владеющего ситуацией в экономике Якутии.

«Единственное, что за четыре года работы нашего V созыва Госсобрания это уже четвертый министр экономики», — резюмировал при этом депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии при исполнении бюджета-2017 и формировании бюджета-2018 возникли сложности в связи с падением налоговых поступлений в казну республики. Денег стало поступать меньше потому, что конвертировать продаваемые за валюту алмазы в рубли теперь менее выгодно: курс доллара упал. В связи с этим республике пришлось пересмотреть прогноз социально-экономического развития на 2018−2020 годы, и в 2020 году налоговые поступления в бюджет составят 174 млрд рублей против 274 млрд за 2016 год.