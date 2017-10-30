Дикая история с ДВ-гектаром разворачивается в сахалинском Холмске

Холмск, Сахалинская область, , 08:32 — REGNUM Дикая, практически детективная история, связанная с действием ФЗ «О дальневосточном гектаре» разворачивается в Холмском районе Сахалинской области. Жильцы двухэтажного деревянного барака лишились двора, детской площадки, всей придомовой территории, их пытались сжечь, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Жильцы ветхого двухэтажного барака 1976 года постройки на улице Плотинной, №12 неожиданно узнали, что их жилище частично попало на чужой земельный участок, выделенный в рамках ФЗ «О дальневосточном гектаре», — сообщило ИА Сахалин. Инфо.

Истоки этого конфликта — с декабря 2016 года. Именно тогда на одном из сараев рядом с домом появилось объявление: «Убирайте сарай. Или куплю». Жильцы не обратили на объявление внимания. Позже подобные объявления появлялись неоднократно. Но люди знали, что их дом находится в водоохранной зоне — вблизи водохранилища Тайное, то есть, еще и в зоне возможного затопления. Согласно правилам землепользования и застройки в городе Холмск, строить там нельзя.

Чуть позже к сараю и прилегающей к дому детской площадке, которую жильцы, не надеясь на городские власти, построили за свои средства и своими руками, подъехал бульдозер и снес сарай с площадкой. На детской площадке были и качели, и песочница. А в бараке проживают четверо детей — полутора, четырех, десяти и двенадцати лет.

Владелица гектара объяснила жильцам, что их двор, а частично и дом, находятся теперь на ее собственной земле.

Жильцы барака обратились в прокуратуру. Ответ надзорного ведомства оптимизма им не добавил.

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Прокуратура выяснила, что земельный участок под жилым домом по улице Плотинная, 12 не формировался, не межевался, границы участка никак не оформлялись.

Прокуратура сообщила также, что нахождение на выделенном ДВ-гектаре подземных коммуникаций (канализационного люка, например) не является препятствием для выделения гектара. Собственник коммуникаций вправе лишь ставить вопрос об ограниченном пользовании этим земельным участком. Видимо, имеется в виду, что собственник коммуникаций (коммунальное предприятие или муниципалитет) имеет право судиться с новоявленной владелицей гектара за право, например, произвести откачку канализационных вод?

Прокуратура оснований для принятия мер реагирования не усмотрела.

Из администрации Холмского городского округа, куда жильцы также обращались, им ответили, что «работы по формированию земельного участка, необходимого для размещения многоквартирного жилого дома №12 по ул. Плотинной будут произведены в первом полугодии 2017 года». Речь, напомним, о доме постройки 1976 года. Но первое полугодие давно миновало, а «воз» и ныне там.

Тем временем владелица обретенного гектара развернула бурное строительство — поставила вокруг участка добротный забор, прихватив попутно солидный кусок проезжей части, ведущей к злополучному бараку.

Жильцы несчастного дома опять пожаловались в администрацию. Они объяснили, что проезжая часть критично сузилась. А дорога — единственная, по которой они завозят дрова и уголь для своего барака, чтобы не замерзнуть зимой. Кроме того, улица Плотинная представляет собой сплошь деревянный и ветхий фонд. И если возникает пожар, именно по этой дороге к реке спускают пожарные гидранты. В округе больше нет ни подходящих съездов, ни гидрантов.

В Холмской администрации долго изыскивали деньги на проведение геодезических работ. Когда же наконец нашли и провели, то выяснили, все-таки, что собственница земли границы участка нарушила.

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Пока жильцы писали жалобы и ждали ответов, на гектаре, подпирающем их ветхий дом, появились постройки и большая печка. Люди испугались не на шутку: сильные ветры в Холмске дело обычное, а барак, в котором они живут деревянный. Случись что — старое дерево вспыхнет, как факел и в считанные минуты единственное жилье превратиться в пепел.

По этому, уже жизненно важному для них вопросу люди обращались даже на «Прямую линию» губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. Им подтвердили, что ближе, чем в 50 метрах от их дома ничего подобного строить нельзя. Приезжали и проверяющие, и сказали то же самое.

Между тем, гектарщица построила, помимо печки на своем участке, еще и гараж, в который поместила газовые баллоны для сварки, мазут и прочие опасные материалы.

Видимо, с жалобщиками из барака владелица гектара и ее супруг решили бороться своими методами. В ночь на 14 октября 2017 года одна из проживающих в доме женщин услышала в подъезде шорох, открыла дверь и обнаружила, что подъезд полыхает, а по двору убегает муж собственницы земли.

С пожаром жильцы справились сами — пожарные на место так и не выехали. Дожидаться полицейских пришлось полтора часа.

Злоумышленник в полиции во всем сознался. Но возбуждать уголовное дело по факту поджога и хулиганства правоохранители города Холмск не стали. Испуганные жильцы скинулись и сами установили камеры видеонаблюдения.

Несчастный барак никто не обслуживает. Жильцы платят за электроэнергию и вывоз мусора. Сами отапливают свой дом и ремонтируют подъезды. Еще в июле люди подали заявление в администрацию Холмского городского округа на постановку дома на учёт как аварийного.

«Мы провели проверку по установке забора вокруг территории выделенного дальневосточного гектара. Проверка показала, что владелица гектара границы своего участка нарушила. Сейчас мы подали документы в Росреестр. Теперь изменение границ участка зависит от их решения. Я думаю, что Росреестр примет нашу точку зрения и дорогу в ее прежнем виде восстановят. Что касается самого дома и неоформленного участка под ним, то мы объявили конкурс на проведение экспертизы по признанию этого дома аварийным и непригодным для проживания. Думаю, до конца года экспертиза будет сделана. Если дом будет признан аварийным, то людей мы переселим. В IV квартале 2017 года у нас сдаются 2 новых дома. Но, повторяю, все будет зависеть от результата экспертизы. Ручаться за ее результат, я, как вы понимаете, не могу», — рассказал в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM начальник комитета по управлению имуществом администрации Холмского городского округа Юрий Кутарёв.

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Как сообщало ИА REGNUM, в свободном порту Ванино Хабаровского края суд впервые в истории правоприменения ФЗ «О дальневосточном гектаре» отозвал право собственника на дальневосточный гектар. Земельный участок был возвращен муниципалитету. Администрация поселка Ванино выделила земельный участок общей площадью 419 кв. метров на месте сквера, который ванинцы сажали всем миром. Люди возмутились. Прокурор СПВ Ванино провел проверку и усмотрел множественные нарушения в действиях чиновников. Гектар отозван, но прокуратура проверяет и другие спорные участки в порто-франко, выясняет, как и на каком основании они выделялись, а также родственные связи чиновников и получателей гектаров.