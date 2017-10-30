Нефть: на горизонте $62

Москва, , 07:21 — REGNUM Торги по нефти 27 октября завершились ростом. Ралли возобновилось уже после того, как рынок отреагировал снижением цен до $58,80 после выхода сильного отчета по ВВП США за III квартал 2017 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

К закрытию торгов баррель Brent подорожал на 2,9%, до $60,50. Бычий тренд поддерживается ожиданиями продления сделки ОПЕК+ до конца 2018 года. На отчет Baker Hughes никто не смотрел.

Сегодня, 30 октября, Brent торгуется в минусе. Сегодняшний день может быть коррекционным до $59,75.

Общая тенденция сохраняется на дальнейший рост котировок до 62 долларов к 1 ноября 2017 года.

Стоит отметить, что спекулятивный спрос на нефтяные фьючерсы настолько велик, что укрепление доллара просто игнорируется.

Напомним, 27 октября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,92%, до $60,44 за баррель, WTI — на 2,39%, до $53,9 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в декабре 2017 года на СПбМТСБ составляет $56,08 за баррель.