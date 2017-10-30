Рубль укрепило снижение ставки ЦБ

Москва, , 07:17 — REGNUM Торги на Мосбирже 27 октября открылись ростом по курсам доллара и евро. Рубль подешевел на фоне продолжения ралли американского доллара, а также падения индекса RGBI на 0,19%, до $140,10, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

На торгах в Европе рубль укрепился к доллару на 15 копеек после решения регулятора снизить ставку на 25 пунктов до 8,25% годовых. Вообще при снижении ставок национальные валюты дешевеют, а рубль реагирует укреплением.

Такое поведение участников рынка объясняется тем, что стабильность инфляции в России положительно сказывается динамике курса рубля и стратегии кэрри-трейд. В остальном, это негативный фактор для динамики курса рубля.

Эффект от решения ЦБР был краткосрочным. Курс доллара взлетел до уровня 58,77 руб., курс евро — до 68,15 руб. Резкое снижение курса рубля последовало после публикации американской статистики. ВВП в США за III квартал оказался выше ожиданий — 3,0% против прогноза 2,5%, чем увеличил вероятность повышения ставки ФРС США в декабре.

С достигнутых минимумов курс рубля резко развернулся вверх. Такому развороту способствовал рост нефтяных котировок выше психологического уровня $60 за баррель.

Цена на нефть марки Brent повышалась до $60,34. Нефтяное ралли поддерживается ожиданиями продления сделки ОПЕК+ до конца 2018 года. На фоне трехпроцентного роста цен на нефть рубль полностью отыграл потери против евро и 70 копеек вернул себе от доллара.

Сегодня, 30 октября, нефть торгуется в минусе. Учитывая, что доллар США на торгах в Азии демонстрирует смешанную динамику, то можно предположить, что по рублёвым парам сегодня ожидается флэт с отклонениями от пятничных уровней на 35/40 копеек. По паре доллар/рубль видится рост до 58,40$.

Напомним, 27 октября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 20 коп. (+0,35%), до 58,06 руб., курс евро — на 1 коп. (+0,01%), до 67,41 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $5,9 млрд (+84,3%), евро/рубль — 559,8 млн евро (+79,6%).

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