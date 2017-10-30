«Годовалой» фирме отдали многомиллионный контракт в ОЭЗ «Алабуга»

Елабуга, Татария, , 07:00 — REGNUM В Татарии ООО «Алабуга Девелопмент», «дочерняя» компания АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (ОЭЗ «Алабуга»), заключило строительный контракт на 20,66 млн рублей с ООО, созданным в мае 2016 года. Соучредителем ОЭЗ «Алабуга» является министерство земельных и имущественных отношений РТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Итоги тендера по закупке услуги у единственного поставщика были подведены 27 октября. По условиям контракта, подрядчик должен за 43 дня построить площадку для хранения готовой продукции на территории ОЭЗ «Алабуга». За это время должен быть огорожен участок, срезан растительный слой, проведены планировочные работы, а также разработан грунт, устроен дренажный слой песка, проезд, бетонное основание, проведено армирование и устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Гарант», с которым заключён контракт, создано в Елабуге 24 мая 2016 года. Уставной капитал компании — 10 тыс. рублей. Учредитель и гендиректор — Рамиль Ибрагимов. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий.

Заказчик — ООО «Алабуга Девелопмент», созданная 25 ноября 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей, является «дочерней компанией» АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга». Учредители последней — АО «Особые экономические зоны» и министерство земельных и имущественных отношений Татарии.

Примечательно, в базе ЕГРЮЛ присутствует ещё одно ООО «Алабуга Девелопмент». Оно было создано 14 марта 2008 года, но в выписке присутствует запись, что сведения об адресе местонахождения ООО на территории ОЭЗ недостоверны. Соответствующая проверка «достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице» прошла в марте 2017 года. Компания имеет уставной капитал 10 тыс. рублей, ее учредители — Мария Коротченко и Петр Муценек, а гендиректор — Рамиль Шарифуллин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ОЭЗ «Алабуга» на июль 2017 года работают 56 резидентов. К 2023 году их число планируют довести до 120. Объём законтрактованных инвестиций на июль составил 155,7 млрд рублей, объём налоговых отчислений за 2016 год — 3,7 млрд рублей. Количество созданных рабочих мест — 5 789.